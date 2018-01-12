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Bakan Bak, kulüp yöneticilerini kabul etti

- Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TFF 2 Lig ile 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi

Bakan Bak, kulüp yöneticilerini kabul etti

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF 2. Lig ile 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre merkez binada gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren görüşmede, iki futbol liginde yer alan 90 kulübün başkan ile temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de hazır bulundu.

Kulüp yöneticilerinin, sorunlarını ve taleplerini Bakan Osman Aşkın Bak'a ilettiği kabulde, kulüplerin yaşadığı sıkıntıların çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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