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Bakan Bak, milli atlet Guliyev'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Bu tarihi başarının atletizme gönül veren gençlerimiz için büyük bir motive kaynağı olacağına ve gelecek nesiller adına çok değerli bir referans olacağına inanıyorum." dedi.

Bakan Bak, milli atlet Guliyev'i tebrik etti

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede altın madalya kazanan milli sporcu Ramil Guliyev’i telefonla arayarak kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Osman Aşkın Bak'ın, atletizmde Türkiye'ye ilk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşatan milli atlet Ramil Guliyev’i yarışmanın ardından telefonla aradığı belirtildi. Bakan Bak'ın, milli sporcuyla yaptığı görüşmede, bu tarihi başarıdan duyduğu mutluluğu ve gururu dile getirdiği ifade edildi.

Ramil Guliyev için tebrik mesajı da yayımlayan Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Londra'da devam eden 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan ve ülkemize büyük bir gurur yaşatan Ramil Guliyev kardeşimi gönülden tebrik ediyorum. Bu tarihi başarının atletizme gönül veren gençlerimiz için büyük bir motive kaynağı olacağına ve gelecek nesiller adına çok değerli bir referans olacağına inanıyorum. Çalışmanın, inanmanın ve başarıya odaklanmanın en güzel örneklerini gösteren milli sporcumuzun gelecek organizasyonlarda da büyük başarılara imza atmasını temenni ediyorum. Bu büyük başarıda emeği geçen atletizm camiasına, Fenerbahçe Spor Kulübüne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda mücadele edecek diğer sporcu kardeşlerime de başarılar diliyorum."

Muhabir: Ömer Hakan Kibar

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