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Bakan Bak, milli atletleri kabul etti

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramil Guliyev ile gümüş madalyanın sahibi olan Yasmani Copello Escobar'ın yanı sıra Eda Tuğsuz ve Özkan Baltacı ile makamında bir araya geldi

Bakan Bak, milli atletleri kabul etti

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan milli atletler Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Escobar ile organizasyonda yarışan Eda Tuğsuz ve Özkan Baltacı'yı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Bak, milli atletler ile makamında bir araya geldi.

Milli sporcuların, elde ettikleri bu başarıyla Türk halkına büyük bir sevinç yaşattığını belirten Bak, "Uluslararası organizasyonlardaki bu başarılar çok önemli. Böylesine büyük organizasyonlarda finalde yarışmak çok önemlidir. Bu şampiyonada finalde yarışan sporcularımızın da gelecekte ülkemize madalyalar getireceğine inanıyorum. Bu şampiyona göstermiştir ki gelecekte daha büyük başarılar gelecek. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda sizlerden beklentilerimiz çok fazla ve bu beklentileri karşılayacağınıza yürekten inanıyoruz. Biz sizlerin daha başarılı olması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Erkekler 200 metredeki ilk altın madalyasını kazanarak Türkiye atletizm tarihine geçen Ramil Guliyev ise Bakan Bak'a verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Dünya Şampiyonası'ndaki bu madalyaya yenilerini eklemek için daha fazla çalışacağız. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var ve orada madalya sayımızı daha yukarı taşımak için elimden geleni yapacağım. Sonrasında da olimpiyatlarda madalya kazanmak için daha çok çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide gümüş madalyanın sahibi olan milli atlet Yasmani Copello Escobar da Bakan Osman Aşkın Bak'a teşekkür ederek, gelecek dönemde de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için çok çalışacağını bildirdi.

Kabulde Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da yer aldı.​


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