Bakan Bak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Bak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği ve kahraman milletin birlik, beraberlik, azim ve inancıyla vücut bulan 30 Ağustos zaferinin 95. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos, 1071'de Malazgirt'te açılan sayfanın altına 1922 yılında vurulan şanlı mühürdür. O savaş meydanlarında yalnızca Anadolu toprakları düşman işgalinden kurtulmamış, aynı zamanda bu milletin hiçbir zulme ve işgale boyun eğmeyeceği tüm dünyaya ispat edilmiştir. Böyle önemli günlerin idrak ve şuuruyla tarih okunduğunda görülecektir ki, Malazgirt'in Sakarya'dan, 30 Ağustos zaferinin 15 Temmuz'daki milli irade ve ruhtan farkı yoktur. Ecdadımızın azim, iman ve heyecanı, bugünümüzün, güçlü geleceğimizin sağlam temellerini oluşturmuştur. Bizler de aynı aşk ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizi inşa ediyor, yarının sahipleri olacak evlatlarımıza her alanda dünya lideri bir Türkiye bırakmanın mücadelesini veriyoruz."

Bu mücadelede en büyük gücü istiklal sevdalısı aziz milletten aldıklarının altını çizen Bakan Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda, şanlı bayrağımızın gölgesinde sonsuza kadar birlik ve kardeşlik içinde yaşayacağımızı bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bağımsızlık meşalesini yakarak bu zafere öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, dava arkadaşlarını ve vatan müdafaasında canını siper eden şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnet duygularımla anıyorum."