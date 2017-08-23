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Bakan Bak'tan Beşiktaş'a teşekkür mesajı

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın teşekkür mesajından: "(Bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi'nin Quaresma ile buluşması) Sefa kardeşimizi tesislerinde ağırlayan Beşiktaş Kulübünün kıymetli yöneticilerine teşekkür etmeyi bir borç bilirim"

Bakan Bak'tan Beşiktaş'a teşekkür mesajı


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi'nin Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma ile tanışma hayalinin gerçekleşmesinde katkılarından dolayı Beşiktaş Kulübüne teşekkür etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı teşekkür mesajında, Sefa Yurtkölesi'nin bir süre önce, Beşiktaşlı futbolcu Quaresma ile görüşme hayalini sosyal medya üzerinden kendilerine ilettiğini ve bu istek üzerine gerekli adımların Bakanlık tarafından atıldığını bildirdi.

Sefa Yurtkölesi'nin Quaresma ile tanışması sırasında yaşadığı mutluluğa dikkati çeken Bakan Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Engelli milli yüzücümüz Sefa Yurtkölesi bir süre önce, Beşiktaş futbolcusu Ricardo Quaresma ile görüşme hayalini sosyal medya üzerinden bizlere iletmiştir. Sefa kardeşimizin bu isteğini hayata geçirmek için gerekli adımlar Bakanlığımızca atılmış, vesile olduğumuz hadise kamuoyunun da takdir ve teveccühünü kazanmıştır. Bu değerli buluşmanın altyapısını sağlarken desteklerini esirgemeyen, Sefa kardeşimizi tesislerinde ağırlayan Beşiktaş Jimnastik Kulübünün kıymetli yöneticilerine teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Sefa kardeşimizin yüzündeki tebessüm, tüm spor camiamıza umut verecek kadar değerli ve mühimdir. Böylesine güzel organizasyonların çeşitlenmesi ve çoğalması, Türk sporu adına ter döken herkesin kardeşçe, omuz omuza durmasına vesile olacaktır. Bu birliğin güçlenmesi için bütün kulüplerimizin fedakarca hareket edeceğine dair inancım tamdır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetimine bu güzel hadisenin hayata geçirilmesinde sundukları destekten ve nezaketlerinden dolayı bir kez daha şükranlarımı sunarım."

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