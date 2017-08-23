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Bakan Bak'tan dünya şampiyonu Yasemin Adar'a tebrik telefonu

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar'ı telefonla arayarak tebrik etti - Bakan Bak: "Dünya şampiyonaları tarihinde finale yükselen ilk güreşçimiz olan ve altın madalya kazanan Yasemin'i yürekten kutluyorum"

Bakan Bak'tan dünya şampiyonu Yasemin Adar'a tebrik telefonu


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, rakibiyle yaptığı müsabakanın hemen ardından Yasemin Adar'ı arayan Bakan Osman Aşkın Bak'ın, telefon görüşmesinde, dünya şampiyonalarında finale yükselen ilk Türk kadın güreşçi olan ve altın madalya kazanan milli sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını dilediği bildirildi.

Dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar için ayrıca tebrik mesajı da yayımlayan Bakan Bak, mesajında "Dünya şampiyonaları tarihinde finale yükselen ilk güreşçimiz olan ve altın madalya kazanan Yasemin'i yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Bakan Bak, tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanan Yasemin Adar'ı başarısından dolayı tebrik ediyorum. Dünya şampiyonaları tarihinde finale yükselen ilk güreşçimiz olan ve altın madalya kazanan Yasemin'i yürekten kutluyorum. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya kazandıran tek kadın güreşçi unvanına sahip olan Yasemin, Dünya Şampiyonası'nda da zirvede yer alarak adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın tüm dünyaya dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

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Dünya Güreş ŞampiyonasıFransaGençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın BakYasemin Adar
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