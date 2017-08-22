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Bakan Bak'tan Metehan Başar'a tebrik

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda altın madalya kazanan Metehan Başar'ı telefonla arayarak tebrik etti - Bakan Bak'ın kutlama mesajından: "Fransa'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan ve ülkemize büyük gurur yaşatan Metehan Başar kardeşimi gönülden kutluyorum"

Bakan Bak'tan Metehan Başar'a tebrik


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda altın madalya kazanan Metehan Başar'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bak, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanarak Türkiye'ye dünya şampiyonluğu sevincini yaşatan milli sporcu Metehan Başar'ı müsabakanın hemen ardından telefonla aradı.

Bakan Bak, telefon görüşmesinde Metehan Başar'a şampiyonayı heyecanla takip ettiğini, elde ettiği büyük başarıdan dolayı duyduğu mutluluk ve gururu da dile getirdi.

Osman Aşkın Bak, Metehan Başar'ın elde ettiği şampiyonluk dolayısıyla ayrıca tebrik mesajı da yayımladı.

Bakan Bak, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan ve ülkemize büyük gurur yaşatan Metehan Başar kardeşimi gönülden kutluyorum. Ata sporumuz güreşte ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırarak göğsümüzü kabartan mili sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Kazanılan bu büyük başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Şampiyonada mücadele eden tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."

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