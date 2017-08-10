Bakan Bak'tan Özbek ve milli sporculara tebrik





ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile madalya kazanan sporcular Yasmani Copello Escobar ve Mihraç Akkuş için tebrik mesajı yayımladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan mesajlarda Bakan Bak, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilmesinden dolayı kutlayarak, "Süper Lig takımlarımızın oluşturduğu Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı (Kulüpler Birliği), futbolumuzda birlik ve beraberliğin somutlaştığı en önemli kurumlarımızdan biridir. Vakfın bugünkü olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Kulüpler Birliği, Sayın Dursun Özbek başkanlığında önümüzdeki dönemde de Türk futboluna ve sporuna önemli hizmetler vermeye devam edecektir. İnanıyorum ki ülkemiz futbolu kulüplerimiz sayesinde bugünkü seviyesinden çok daha ileriye gidecektir." ifadelerini kullandı.

Vakfın eski başkanı Göksel Gümüşdağ'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Bakan Bak, mesajını "Bu vesileyle vakfın kurucu başkanlığını yapan ve Türk futboluna büyük emekleri geçen merhum duayen spor adamı İlhan Cavcav'ı da saygı ve rahmetle anıyorum." şeklinde tamamladı.

Bakan Bak, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 6. gününde erkekler 400 metre engelli finalinde 48.49 saniyelik süresiyle gümüş madalya kazanan milli sporcu Yasmani Copello Escobar ile ilgili mesajında ise "Yasmani Copello Escobar, elemelerde ve yarı final serisinde gösterdiği başarılı performansını final yarışında da sürdürdü. Yarış sonunda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan sporcumuzu tebrik ediyorum. Şampiyonada mücadele eden milli sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Şili'de düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nın ilk gününde altın madalya kazanan milli sporcu Mihraç Akkuş'u da tebrik eden Osman Aşkın Bak, şu mesajı paylaştı:

"Mihraç Akkuş'u kutluyorum. Genç sporcumuzun elde ettiği başarı bizleri gelecek adına umutlandırdı. Mihraç Akkuş'un başarısını gelecekte de sürdürerek ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğine gönülden inanıyorum. Devam eden Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."