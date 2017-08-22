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Bakan Bak'tan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.Bakan Osman Aşkın Bak, Fransa'nın başkenti...

Bakan Bak'tan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen şampiyonada altın madalya alan Rıza Kayaalp'i, final müsabakasının hemen ardından telefonla aradı.

Telefon görüşmesinde Rıza Kayaalp'i kazandığı altın madalya ve ülkeye yaşattığı büyük sevinçten dolayı kutlayan Bakan Bak, milli güreşçiye başarılarının devamını diledi.

Bakan Bak, elde ettiği şampiyonluk dolayısıyla Rıza Kayaalp için ayrıca tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp kardeşimi başarısından dolayı yürekten kutluyorum. Dünya Şampiyonası öncesinde verdiği sözü tutarak spor hayatında elde ettiği şampiyonluklara bir yenisini daha ekleyen ve 3. kez dünya şampiyonu olan milli sporcumuzun daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın tüm dünyaya dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

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