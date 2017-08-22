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Bakan Bak'tan Serbest Güreş Milli Takımı'na moral ziyareti

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Serbest Milli Takım'a başarı diledi.Bakan Osman Aşkın Bak, şampiyonaya katılmak için yarın Fransa'nın başkenti Paris'e gidecek milli...

Bakan Bak'tan Serbest Güreş Milli Takımı'na moral ziyareti


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek Serbest Milli Takım'a başarı diledi.

Bakan Osman Aşkın Bak, şampiyonaya katılmak için yarın Fransa'nın başkenti Paris'e gidecek milli güreşçilere moral ziyaretinde bulundu.

Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter adresinden paylaşan Bakan Bak, "Dünya Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek Serbest Güreş Milli Takımımıza Fransa yolculuğu öncesi başarı diledik." ifadelerini kullandı.

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