Bakan Bak'tan yıldız güreşçilere kutlama





ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Bak, Yunanistan'ın başkenti Atina'da devam eden şampiyonada grekoromen stil 85 kiloda altın madalya kazanan Muhammed Furkan Durs​un ile 69 kiloda üçüncü olan Duran Tosun'u tebrik etti.

Milli güreşçilerin her zaman olduğu gibi aldıkları başarılı sonuçlarla kendilerini gururlandığını kaydeden Bakan Bak, mesajında, "Şampiyonada kazanılan madalyalarda emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.