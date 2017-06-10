Bakan Kılıç'tan milli takıma destek çağrısı





SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın Kosova'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'na destek çağrısında bulundu.

AK Parti Samsun İl Başkanlığının Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde dul ve yetimler için düzenlediği iftara katılan Bakan Akif Çağatay Kılıç, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kosova karşısında A Milli Takım'a başarı dileklerinde bulunan Bakan Kılıç, "İnşallah iyi bir sonuçla ülkemize dönecekler. Şu an birliğin ve beraberliğin olması gereken dönemdeyiz. İnşallah herkes kendi şahsi anlamdaki konularıyla değil, birliğimiz ve beraberliğimiz için bayrağımızın altında birleştiğimiz noktalarda milli takımı destekler. Milli takımımızın yarınki maçta iyi bir sonuç alıp ülkemize dönmesini temenni ediyoruz. Biz oyuncularımıza ve teknik heyetimize başarılar diliyoruz." dedi.





- Turkcell Süper Kupa maçının Samsun'da oynanması isteği





Akif Çağatay Kılıç, Turkcell Süper Kupa maçının Samsun'da oynanması yönünde talep olabileceğinin aktarılması üzerine, "Turkcell Süper Kupa maçlarının nerede oynanacağına karar veren Türkiye Futbol Federasyonu. Ancak Samsun'dan bu yönde bir talebin olması durumunda bunu TFF'ye iletiriz." diye konuştu.

Süper Kupa maçında Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlarının karşılaştığını hatırlatan Kılıç, "Samsun'dan talep gelmesi durumunda federasyona iletir ve takibini yaparız. Zannedersem fiziki olarak bunun önünde bir engel yok. Ancak federasyon böyle bir karar verirse, Samsun da en iyi şekilde ev sahipliğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.





- "Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde spora karşı çok büyük ilgi var"





Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yapılacak spor etkinlikleri hakkında da bilgi veren Bakan Kılıç, şöyle devam etti:

"Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde, özellikle belli illerimizde yakın zamanda teröre karşı yaptığımız çok ciddi mücadelenin sonucu olarak, terör örgütünün vatandaşlarımız üzerindeki baskısı bitmiş vaziyette. Oradaki genç kardeşlerimizin, çocuklarımızın ve bütün vatandaşlarımızın spora çok yakın ilgisi var. Özellikle atletizme çok ciddi bir ilgi var. Bireysel sporlara ilgi var. Takım sporlarında basketbol, futbol ve voleybola karşı ciddi bir ilgi var. Yeni yeni Türkiye'nin gündemine giren farklı branşlara da ciddi ilgi gösterildiğini görüyoruz."

Bu bölgelerde gençlik kampları haricinde çeşitli turnuvalar yapacaklarını vurgulayan Bakan Kılıç, "Bu turnuvalarla beraber çeşitli müsabakaların ve bireysel sporlardaki birtakım organizasyonların o bölgelerde yapılmasıyla ilgili olarak çalışma başlattık. Burada özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın pozitif ve olumlu bir gündemle gündelik hayatlarını sürdürmeleri için sporun çok doğru ve çok iyi bir araç olduğunu düşündük." şeklinde görüş belirtti.





- Bilecik Söğüt'te yürüyüş yapılacak





Gençlik çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Bakan Kılıç, "Bizim her sene yaptığımız Sarıkamış yürüyüşümüz var. Çanakkale'de 57. Alay Yürüyüşümüz var. Dumlupınar'da yaptığımız program var. Bu sene buna Bilecik Söğüt programını da dahil edeceğiz. Ülkemizin, devlet anlamındaki kurulma noktalarından, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunun olduğu Söğüt'te gençlerimiz tarihleriyle bir araya gelecek." diye konuştu.

Bakan Kılıç, bir hedeflerinin daha bulunduğunu vurgulayarak, "Biz Malazgirt Zaferi'nin anmasını her yıl Malazgirt'te yapıyorduk. Son 2 yıldır oradaki güvenlik sebebiyle bunları ötelemek zorunda kaldık. İnşallah bu sene güvenlik açısından herhangi bir sıkıntı olmayacağının garantisini sağlayabilirsek ki sağlayacağımızı düşünüyorum, orada yine bu sene anma törenimizi yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın üçüncü büyük spor organizasyonu olan 23. İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın Samsun'daki hazırlıklarının tamamlandığını belirten Bakan Kılıç, organizasyon tarihinde ilk kez 'Sporcu Köyü' konseptinin Samsun'da uygulanacağını söyledi.

'Sporcu Köyü' için Kredi ve Yurtlar Kurumunun altyapısının kullanılacağına dikkati çeken Bakan Kılıç, "Samsunlu vatandaşlarımızdan olimpiyat maskotumuzun ismi ile alakalı kampanyaya destek olmalarını istiyoruz. İnternet üzerinden maskotumuzun ismi konusunda bir yarışma yaptık. Bu yarışmada maskotumuzun ismi belirlenecek. Ben kararı Samsunlu hemşehrilerimize bırakmış durumdayım. Maskotumuzun ismi belli olduktan sonra, Samsun sokaklarında, ülkemizin farklı ve önemli yerlerinde maskotumuzu göreceğiz." diye konuştu.





- Samsunspor'un stadyumu





Samsunspor'un yeni stat açılışının, olimpiyat oyunlarının açılışı ile birlikte yapılacağını dile getiren Bakan Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Amacımız stadı daha erken açmaktı. Bu konuda maalesef bizim hızımıza yetişemeyen bir müteahhite düştük. Ben bunu daha önce de dile getirdim. Marifet nasıl iltifata tabi ise eksik yapılan konularda artık bazı şeyleri söylemenin zamanıdır. Çünkü biz sorumluluk taşıyoruz. Bu işi bitirmek için yoğun mesai harcayan ekip arkadaşlarım var. Artık sona geldik ama çok yordu bizi. Ben bu noktada gerçekten üzüntülüyüm. Çünkü çok daha erken halledebileceğimiz bu işi geç bitirdik. 'Geç olsun ama güç olmasın.' diye güzel bir sözümüz var. Samsun Stadı, gerçekten sayılı tesisler arasındadır. Türkiye'deki en iyi zemine sahip."