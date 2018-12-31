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Bakanlardan gençlere baklava ikramı

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti'nin Ankara Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nın yapılacağı salonda incelemelerde bulundu - AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle sohbet eden Varank ve Kasapoğlu, baklava ikramında bulundu

Bakanlardan gençlere baklava ikramı
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ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti'nin Ankara Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nın yapılacağı salonu inceledi.

Bakanlar Varank ve Kasapoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yarın programın gerçekleştirileceği Ankara Kapalı Spor Salonu'na geldi.

Burada AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle bir süre sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Varank ve Kasapoğlu, baklava ikramında bulundu.


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AK PARTİAK Parti Ankara Belediye Başkan Adayları Tanıtım ProgramıGençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem KasapoğluSanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
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