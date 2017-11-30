



BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, "Mahalle Ligi Futbol Turnuvası Paneli" düzenlendi.

Balıkesir'deki Balkonuk Center'da düzenlenen panele teknik direktör Yılmaz Vural, eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Mustafa Çulcu, eski milli futbolcu Emre Aşık, spor yorumcusu Hayri Ülgen, Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök ve Balıkesirspor Baltok oyuncusu İsmail Aissati konuşmacı olarak katıldı.

Teknik direktör Yılmaz Vural, yaptığı açıklamada, Türkiye'de en çok konuşulan konunun altyapı olduğunu söyledi.

Genç yeteneklere şans verilmesi gerektiğini belirten Vural, "Yeter ki biz genç yeteneklere şans verelim. Elimizde 20 milyonluk bir potansiyel var ve bunu kullanamıyoruz. Uygun bir eğitim sistemini Türkiye'ye getirmek zorundayız. Balıkesir'deki 'Mahalle Ligi' Türkiye'ye örnek olacak bir proje." dedi.

Eski MHK Başkanı Çulcu ise Mahalle Ligi Futbol Turnuvası'nın daha büyük kurumsal bir yapıya kavuşması gerektiğini vurgulayarak, "Balıkesir'de futbol çok seviliyor ve mükemmel değerler yetişti. Bu kadar değerleri olan bu şehrin futboldaki yeri Süper Lig olmalı. İnşallah önümüzdeki dönemde, yeniden ait olduğu yere döner." diye konuştu.

Eski milli futbolcu Emre Aşık da, çocukluğunda mahalle aralarında top oynadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum. Bizler nesil olarak sizlerden biraz daha şanslıydık. 15-17 yaşlarında bizim oynayacağımız sokaklar, parklar vardı. Son dönemde bunlar azaldı. İster istemez insanlar kendilerini eve çekmeye başladılar. Bu proje yeniden bir şeyleri başlatabilir. Çocukların tekrar dışarıya çıkmalarını, sosyal olmalarını başlatabilir. Çok önemli bir proje. Mahalle futbolu kültürünü yeniden canlandıracaktır."

Paneli çok sayıda öğrenci takip etti.