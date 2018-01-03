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Balıkesirspor Baltok, Giray Bulak ile anlaştı

- Teknik direktör Bulak, takımın Antalya'da devam eden kampına katılacak

Balıkesirspor Baltok, Giray Bulak ile anlaştı


ANTALYA (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'ta Can Cangök'ten boşalan teknik direktörlük görevine Giray Bulak getirildi.

Balıkesirspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ustalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi.

Ustalı, Giray Bulak'ın takımın Antalya'da devam eden devre arası kampına katılacağını ve yarın sabahki antrenmanla çalışmalara başlayacağını kaydetti.

Sezona Adana Demirspor'da başlayan Giray Bulak, ekim ayının sonunda görevinden ayrılmıştı.

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Balıkesirspor BALTOKFutbolGiray BulakTFF 1. Lig
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