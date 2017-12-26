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Balıkesirspor Baltok'ta Burak Çalık ve Okan Alkan'a af

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'ta bir süre önce kadro dışı bırakılan Burak Çalık ve Okan Alkan, yönetim kurulu kararıyla affedildi.Kulüpten yapılan açıklamada, disiplinsiz hareketlerinden dolayı kadro dışı...

Balıkesirspor Baltok'ta Burak Çalık ve Okan Alkan'a af


BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'ta bir süre önce kadro dışı bırakılan Burak Çalık ve Okan Alkan, yönetim kurulu kararıyla affedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, disiplinsiz hareketlerinden dolayı kadro dışı bırakılan ve sonrasında iki oyuncunun, yönetime takımda kalmak istemelerini belirtmeleri ve bugüne kadar gösterdikleri olumlu tavırları nedeniyle yeniden değerlendirme yapıldığı ifade edildi.

Yönetim kurulunun yaptığı toplantıda alınan kararla Burak Çalık ve Okan Alkan'ın affedildiği bildirilen açıklamada, "Futbolcularımız, 2 Ocak 2018 tarihinde Antalya'da yapılacak devre arası kampına katılacaktır." denildi.

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