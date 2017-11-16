Balıkesirspor Baltok'ta Eskişehirspor maçı hazırlıkları





BALIKESİR (AA) - Balıkesirspor Baltok, TFF 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik organizasyonların ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Teknik direktör Can Cangök, antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, Eskişehirspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Cangök, Eskişehirspor'un tecrübesine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Mutlak kazanmak istediğimiz bir maç. Kendi sahamızda ve seyircimizin önünde galip gelmek istiyoruz. Bu işin kolay olmayacağının da bilincindeyiz. Gol yemeden maçı tamamlamalıyız. Gol atmakta fazla sıkıntı çekmiyoruz ama gol yerken çok basit hatalar yapıyoruz. Antrenmanlarımızı da o tarz çalışmalara dönük yaptık. Üç puan almaktan başka çaremiz yok."