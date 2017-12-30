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Balıkesirspor Baltok'ta teknik direktör Cangök ile yollar ayrıldı

- Kulüp açıklamasından: - "Tarafımızca teknik direktörümüze ve yardımcısına devam etmeleri yönünde görüş bildirilmesine rağmen ayrılma talebinde ısrarcı olunması sonrası yapılan değerlendirmede Can Cangök ve Suat Sarıcan'ın ayrılma isteği kabul edilmiştir"

Balıkesirspor Baltok'ta teknik direktör Cangök ile yollar ayrıldı


BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, teknik direktör Can Cangök ve yardımcı antrenör Suat Sarıcan ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Cangök ve Sarıcan'ın istifasının yönetim tarafından kabul edildiği belirtti.

Cangök ve Sarıcan'ın görüşmeler yapıldıktan sonra görevi bırakmak isteklerini yönetime bildiklerinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarafımızca teknik direktörümüze ve yardımcısına devam etmeleri yönünde görüş bildirilmesine rağmen ayrılma talebinde ısrarcı olunması sonrası yapılan değerlendirmede Can Cangök ve Suat Sarıcan'ın ayrılma isteği kabul edilmiştir. Balıkesirspor değerlerini de göz önünde bulundurarak iki teknik direktörümüzle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarılar diler, Balıkesirspor'a vermiş oldukları önemli hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz."

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Balıkesirspor BALTOKCan CangökIstifaSuat SarıcanTFF 1.Lig
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