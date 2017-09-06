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Balıkesirspor Baltok'un transfer yasağı kalktı

- Balıkesir temsilcisi, transfer yasağının kalkmasının ardından Steve Beleck, Mahatma Otoo ve Cumali Bişi ile anlaştı

Balıkesirspor Baltok'un transfer yasağı kalktı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor Baltok'un transfer yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonunda Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK) dosyası olan alacaklı futbolcuların tamamının ödemeleri bugün itibarıyla gerçekleştirilerek, transferin önündeki pürüzler kaldırıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 17 futbolcu ile Atiker Konyaspor Kulübü'ne yaklaşık 12 milyon liralık ödemenin gerçekleştirildiği kaydedildi.


- Yeni transferler


Balıkesirspor Baltok, geride kalan sezonu TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’da geçiren forvet oyuncuları Steve Beleck ve Mahatma Otoo ile son olarak Gazişehir Gaziantep forması giyen Cumali Bişi ile anlaştı.

Beleck, Otoo ve Cumali’nin Balıkesir'e gelerek, yönetimle ön protokol imzaladığı belirtildi. Üç oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacak.


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