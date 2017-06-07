Balıkesirspor'da olağanüstü genel kurul kararı





BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da kulüp yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı.

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Feyyaz Çiftçi, Ali Hikmet Paşa Tesisleri'nde gerçekleştirilen iftar programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün mali durumunun iyi olmadığını söyledi.

Süper Lig'den kalan bazı borçları kapatmalarına rağmen FİFA'da birçok futbolcunun alacakları nedeniyle borç bulunduğunu belirten Çiftçi, belirli ödemeler yapılmadığı takdirde gelecek sezon puan silme cezası tehlikesi yaşayabileceklerini anlattı.

Çiftçi, Balıkesirspor'un hiçbir gelirinin olmadığını ve şu anda kulübün 30 milyon liraya yakın borcunun bulunduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"İki transfer dönemi geçirdik. İki takım kurduk. Borcumuz halen 30 milyon liranın altında ve avro 2,9 liradan 4 liraya çıktı. Reel anlamda bu kulübün borcu azalmıştır. Balıkesirspor Kulübünün şu anda bankalara 1 lira borcu yoktur. Balıkesirspor'un önümüzdeki sezon federasyondan, Spor Totodan gelecek olan 10 milyon lirası gün gibi açıkta ortadadır. Üzerinde hiçbir temlik yoktur. İster kredi kullanılır, ister kulübün borcu ödenir. Bunu utanarak söylüyorum, başka yerde söylesek gülerler. Bu sene Şanlıurfaspor'un kapattığı borç 36 milyon liradır. Elazığspor Kulüp Başkanı açıklama yaptı; '60 milyon lira kulübe girdi' diye. Biz devre arasında transfer tahtasını açmak için 1,3 milyon lirayı ödeyemedik. Bu şehrin ayıbıdır. Bu kadroyu tutabilmek için 5 milyon lira lazım. Biz bunun 2 milyon lirasını bulduk. Bugün için 3 milyon lira bulunduğu takdirde oyuncular transfer yasağına takılmazlar. Bu oyuncularla tekrar transfer yenileyebiliriz."

İyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Çiftçi, 3 milyon lirayla bu oyuncuların kulüpte tutulabileceğini dile getirdi.

Çiftçi, iyi bir yönetim ve teknik heyetle yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükselme mücadelesi verebileceklerini belirtti.

Yönetim kurulu olarak olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını aktaran Çiftçi, yönetime talip olmayacaklarını ve takıma talip çıkması halinde yönetimi hemen devredebileceklerini sözlerine ekledi.