



İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı.

Haliç'te gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Bosna-Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan ve Romanya'dan sporcular katıldı. Sütlüce açıklarında başlayıp Balat açıklarında sona eren yarışların ilk gününde Türk sporcular, 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 10 madalya elde etti.

Yarın yapılacak yarışlarla sona erecek şampiyonada alınan sonuçlar şöyle:





Genç Kızlar Dört Tek Dümencisiz:

1. Irina Acsinte, Geanina Dumitritajuncanariu, Catalina Onciu, Alina Maria Baletchi (Romanya)

2. Evangelia Demeli, Ariadni Mitsi, Eirini Varelopoulou, Ioanna Bitzilaiou (Yunanistan)

3. Ayşenur Yılmaz, Edanur Göneç, Berre Baltaoğlu, Didem Sürer (Türkiye)





Yıldız Erkekler Tek Çifte:

1. Iasonas Karapatoglou (Yunanistan)

2. Bora Özge (Türkiye)

3. Cosmin Georghe Carpea (Romanya)





Yıldız Erkekler İki Çifte:

1. Emil Neykov, Victor Petrov (Bulgaristan)

2. Antonios Koutroulis, Dimitrios Stasinos (Yunanistan)

3. Hamdi Taha Erdağ, Denizhan Aydın (Türkiye)





Genç Erkekler Dört Tek Dümencisiz:

1. İlias Kokkinidis, Vasileios Koukoutis, Andrianos Oikonomou, Dimitrios Boukouvalas (Yunanistan)

2. Cristian Ionut Cojocaru, Andrei Sebastian Cornea, Georgel Bogdan Vlad, Marian Cireasa (Romanya)

3. Pavle Lijeskic, Vuk Mladenovic, Veselin Trickovic, Aleksandar Izda (Sırbistan)





Genç Kızlar Dört Çifte:

1. Larisa Rosu, Amalia Bucu, Alice Turcanu, Tabita Maftei (Romanya)

2. Ermioni Labrianidou, Margarita Georgoudi, Eleni Agioti, Anastasia Kalandaridi (Yunanistan)

3. Defne Üste, Şevval Koç, Merve Nur Uslu, Cansu Demir (Türkiye)





Genç Erkekler İki Tek Dümencisiz:

1. Aydın İnanç Şahin, İsmail Ali Bekiroğlu (Türkiye)

2. Antonios Papakonstantiniou, Ioannis Marakos (Yunanistan)

3. Ragomir Borisov, Lazar Penev (Bulgaristan)





Genç Erkekler Tek Çifte:

1. Naim Talha Güneş (Türkiye)

2. Vukasin Pivac (Sırbistan)

3. Georgi Chavdarski (Bulgaristan)





Genç Erkekler İki Çifte:

1. Grigorios Schizodimos, Haralampos Ntinenis (Yunanistan)

2. Hamza Mert Avunduk, Cem Avat (Türkiye)

3. Andrei Ionut Oprea, Sebastian Constantin Cirstea (Romanya)





Yıldız Kızlar Tek Çifte:

1. Ismini Noni (Yunanistan)

2. Petek Hepsağ (Türkiye)

3. Patricia Andreea Cires (Romanya)





Yıldız Kızlar İki Çifte:

1. Adelina Florina Vezeteu, Alexandra Roxana Ungureanu (Romanya)

2. Aikatherini Kourti, Athanasia Makoui (Yunanistan)

3. Miray Kasap, Sude Doğaner (Türkiye)





Yıldız Erkekler Sekiz Tek Dümencili:

1. Dimitrios Karademitros, Dimitros Zografos, Dimitrios Kapturtidis, Geogios Marakos, Georgios Makrygianis, Konstantinos Mechteridis, Tsikardanis Ioannis Pekopoulus, Theodoros Lapikaf, Christos Liogkos (Yunanistan)

2. Georghe Daniel Scripcaru, Iustin Florin Spinu, Florin Nicolae Artenie Fintinariu, Cosmin Buga, Marius Ioan, Toader Iulian Merila, Gheorghe Petrisor Morar, Alexndru Iliut, Andrei Valentin Malis (Romanya)

3. Batuhan Temel Uzun, Denizhan Aydın, İltas Tağatay Ürdem, Oğuzhan Acar, Hamdi Taha Erdağ, Bora Özge, Barış Bayrak, Emir Saygılı, Furkan Bektaş (Türkiye)