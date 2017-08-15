Balkan şampiyonluğu için yelken açacak





ADANA (AA) - SERHAT ÇAĞDAŞ - Adana'da ailesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında başladığı yelkende yurt içi ve yurt dışında çeşitli başarılar elde eden milli sporcu Berk Demirkıran, 50'nci Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü sporcusu Berk Demirkıran, 13 yaşında İtalya'da düzenlenen optimist yarışmasında ilk kez Türkiye'yi temsil etti.

Belçika'da bu yıl temmuz ayında düzenlenen Laser 4.7 Dünya Gençler Şampiyonası'nda gümüş grubunda şampiyon olan Berk Demirkıran, 5-10 Eylül'de Tekirdağ'da gerçekleştirilecek 50'nci Balkan Şampiyonası'nda radial sınıfında Türkiye'yi temsil edecek.

Berk Demirkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir antrenman programında çalıştığını belirten milli yelkenci, "Yaklaşık on senedir yelken sporuyla ilgileniyorum. Dedemin teknesiyle denize açıldığımızda yelken yapan çocukları görmüştüm. Onları görünce ben de merak ettim. Sonra yelken sporuna başladım. O günden sonra da çok sevdim ve devam ettim." şeklinde konuştu.

Berk Demirkıran, 2008'den itibaren yarışlara katıldığını ifade ederek, "Belçika'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda gümüş grubunun birincisi olarak yarışı bitirdim. Şimdi de Balkan Şampiyonası var, bunun için hem karada hem de su üzerinde çalışmalarıma sıkı bir şekilde devam ediyorum. Hedefim şampiyon olmak. Asıl hedefim ise olimpiyatlara katılarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Başantrenörü ve Türkiye Yelkencilik Federasyonu Gençlik Sınıfı Sorumlusu Emrah Sürmen, milli sporcu Berk Demirkıran'ın şu ana kadar birçok şampiyonluk elde ettiğini kaydetti.

Sürmen, Berk'in Dünya Gençler Şampiyonası'nda gümüş grupta ciddi yarışlar çıkartarak birinci olmayı başardığını dile getirerek, "Berk, 13 yaşında, Türkiye'yi temsil ettiği ilk sene Fas'ın Agadir kentinde yapılan optimist şampiyonasında Fransa, Rusya, İspanya ve Almanya gibi bu sporda güçlü ülkelerin yelkencilerini geride bırakarak ilk uluslararası şampiyonluğunu kazandı. Şimdi Balkan Şampiyonası var. Organizasyon ülkemizde yapılacağı için daha çok önemsiyoruz. Şampiyonada ilk üç iyi bir derece ama biz Berk'in şampiyon olacağına inanıyoruz. Berk burada ilk defa radial sınıfında yarışacak. Onun için de ayrı bir tecrübe olacak" ifadelerini kullandı.

Sporcusunun, Balkan Şampiyonası'nda Yunanistan, Hırvatistan, Slovenya, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerden yelkencilerle mücadele edeceğini vurgulayan Sürmen, "Balkan Şampiyonası'nda olimpiyat madalyası olan ülkelerin sporcuları da var ancak Türkiye'de yelken artık çok gelişti. Bunlarla artık başa çıkabildiğimiz gibi mücadelelerden şampiyonluklarla da dönüyoruz. Berk'in de olimpiyatlara katılarak başarılar getireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Emrah Sürmen, yelken branşında antrenmanların diğer sporların çalışmalarına göre biraz daha uzun sürdüğünü dile getirerek, şunları ifade etti:

"Bu sporda tüm günü belli saatlere bölerek antrenman yapmanız gerekiyor. Eğer bir başarı yakalamak istiyorsanız, en az haftanın beş günü çalışmak zorundasınız. Sportif başarı, ciddi ve sıkı çalışmalar sonucu geliyor. Berk, olimpiyat yolunda ilerlemek isteyen bir sporcu. Olimpiyat yolunda başarı elde edebilmeniz için bazı şeylerden feragat etmeniz gerekiyor. Bu spor, antrenmansızlığa müsaade eden bir spor değil. Biz burada göl üzerinde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bu, tabii bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Mesela denizdeki gibi sert dalga ve rüzgarları gölde her zaman bulamıyorsunuz. O yüzden şehir dışına kamplara gidiyoruz. Burada sporcularımız nelerle karşılaşabileceklerini görüyor."