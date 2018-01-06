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Balona röveşata atmaya çalışan genç, futbolculuk hayaline kavuştu

- Ankara'da balona röveşata atmaya çalışırken güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Türkücü, Elbistan Belediyespor ile antrenmanlara başladı - Türkücü: - "Bu hayalime yaşadığım yerin takımı olan Elbistan Belediyespor ile kavuştum. Çok mutluyum"

Balona röveşata atmaya çalışan genç, futbolculuk hayaline kavuştu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ankara'da balona röveşata atmaya çalışırken güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Gülbay Türkücü, futbolcu olma hayaline memleketi Kahramanmaraş'ta kavuştu.

Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde tedavisinin tamamlanmasının ardından, Elbistan ilçesinde yaşayan ailesinin yanına dönen 23 yaşındaki Türkücü, Elbistan Belediyespor ile antrenmanlara başladı. Kulüp yönetiminin destek verdiği Türkücü, futbolcularla antrenman yapmanın mutluluğunu yaşadı. Türkücü, takım arkadaşlarının isteği üzerine topla birlikte röveşata vuruşunu yaptı.

Türkücü, antrenmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman futbolcu olmayı hayal ettiğini belirterek "Cristiano Ronaldo gibi futbolcu olmayı çok istiyorum. Bu hayalime yaşadığım yerin takımı olan Elbistan Belediyespor ile kavuştum. Çok mutluyum. Onlarla birlikte artık antrenmanlara çıkacağım." dedi.

Oğlunun antrenmanını izleyen anne Ayşe Türkücü de oğlu sağlığına ve hayallerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Elbistan Belediyespor Teknik Direktörü Mutlu Doğan da Gülbay Türkücü'yü uzun zamandır tanıdığını, burada sporcu ahlakıyla birlikte yetişeceğini söyledi.

Doğan, "Onun futbola olan merakını da biliyoruz. Bazı maçlarda ona görev vermeyi de düşünüyorum. Kendisi çalışacak ve formasını hak edecek. Bundan sonra takımımızın bir parçası oldu. Başarılar diliyorum." diye konuştu.

Türkücü'nün Elbistan Belediyespor'da 18 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

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