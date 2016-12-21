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Bandırmaspor, Amado ile yollarını ayırdı

- Kulüp basın sözcüsü Süngü: "Futbolcumuz, eşinin Brezilya'da hamile olduğunu ve ülkesine dönmek istediğini bildirdi, biz de uygun gördük" - Teknik direktör Uçar: "Devre arasında yeni transferlere ihtiyacımız var. Takımımızın ana iskeletini koruyarak 4-5 mevki için takviye yapmamız gerekiyor"

Bandırmaspor, Amado ile yollarını ayırdı


BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Brezilyalı oyuncu Alex Amado ile yollarını ayırdı.

Bandırmaspor Kulübü Basın Sözcüsü Bilgen Süngü, teknik direktör Feyyaz Uçar ile düzenlediği basın toplantısında, ayrılmak için haklı gerekçeler sunan Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiklerini söyledi.

Amado'ya, kulübe bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiklerini aktaran Süngü, "Futbolcumuz, eşinin Brezilya'da hamile olduğunu ve ülkesine dönmek istediğini bildirdi, biz de uygun gördük." dedi.

Feyyaz Uçar da hafta sonu deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile yapacakları maçtan puan veya puanlarla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Mersin İdmanyurdu'nun ligde sıkıntılı dönemler geçirdiğini ifade eden Uçar, şunları kaydetti:

"Mersin İdmanyurdu, puantajda çok sıkıntılı ve umut arayan bir takım. Bizim de puana ihtiyacımız var. Maç zor geçecek. En iyi sonuçla dönmeye çalışacağız. Devre arasında yeni transferlere ihtiyacımız var. Takımımızın ana iskeletini koruyarak 4-5 mevki için takviye yapmamız gerekiyor. Takımdan ayrılmak isteyen bazı oyuncular da var. Bazı futbolcularla yolumuzu biz de ayırmak istiyoruz. Mersin İdmanyurdu maçında bu futbolcularımız için son değerlendirmeyi yapacağız."

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