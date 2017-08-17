Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Danışmanlar Konseyini fesh
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Banvit Başantrenörü Filipovski:

- "Savaşan ve her maçı isteyen bir takım oluşturmaya çalışacağız"

Banvit Başantrenörü Filipovski:

BALIKESİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, savaşan ve her maçı isteyen bir takım oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Filipovski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların ilk bölümünü Bandırma'daki kendi tesislerinde tamamlamayı hedeflediklerini, burada her türlü olanağı barındıran bir salonun bulunduğunu belirtti.

Daha sonra hazırlık maçları oynamak üzere Uşak ve Antalya'ya gideceklerini ifade eden Filipovski, bu iki kentte turnuvaya katılacaklarını, şu ana kadar 9 hazırlık maçı oynamayı planladıklarını kaydetti.

Filipovski, bu maçlarla sezona hazırlanacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Fakat yeni bir takım olduğumuz için çok iyi çalışmaya, çok iyi hazırlık dönemi geçirmeye ihtiyacımız var. Onun için de takım içindeki düzeni, rolleri oturtacağız. Savaşan ve her maçı isteyen bir takım oluşturmaya çalışacağız. Onun için burada taraftarımıza çok büyük görev düşüyor."

Çok genç bir takım olduklarını işaret eden Filipovski, şöyle devam etti:

"O yüzden çok çalışıp her maçı kazanmaya gideceğimizi söyleyebilirim. Tabii bunda bizim genç bir takım olduğumuz için stratejimizi iyi oluşturmamız lazım. Bunları yaptıktan sonra kazanabildiğimiz kadar maç kazanmaya çalışacağız. Onun sonucunda da yavaş yavaş giderek kendi felsefemizi oturtarak nerede olduğumuzu, Türkiye Ligi'nde nasıl bir yerimiz olduğunu görme şansımız olacak."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirBandırmaBanvit Basketbol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5