Banvit Basketbol'da yeni yıl yemeği

BALIKESİR (AA) - Banvit ve Bandırma Kırmızı'nın oyuncuları, teknik ve idari kadroları, Banvit A.Ş yöneticileri, altyapı sporcuları ile kulüp personeli yeni yıl yemeğinde buluştu.

Banvit'ten yapılan açıklamaya göre, Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Banvit A.Ş. kurucusu Vural Görener ve eşi Gülgün Görener, Banvit A.Ş Genel Müdürü Turgut Görener, Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, Sportif Direktör Turgay Çataloluk ve Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski de hazır bulundu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Kılıç, öncelikle 12 karşılaşmada 9 galibiyet alan Banvit'in oyuncularını kutladı. Sezonun geri kalanında da bu performansı sürdüreceklerinden emin olduğunu ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Takımımız iyi gidiyor ve öyle de devam edecek. Genç oyuncularımızdan kurulu Bandırma Kırmızı takımımız da Türkiye'nin gururu durumunda. Kendilerinden yaşça büyük sporcularla mücadele ediyorlar. Bir de altyapı sporcularımız var. Türkiye'nin asıl gururu bunlar. Her altyapı şampiyonasında bu çocuklarımızın adı var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. 2016 yılı ülkemiz ve ekonomi için sıkıntılı geçti. İnşallah 2017 daha iyi olacak. Bu da doğru orantılı olarak spora yansıyacaktır.''

Etkinlikte sporculara, çalışan personele ve çocuklara, kulüp yönetimi tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı.