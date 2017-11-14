Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. galibiyetini aldı

BALIKESİR (AA) - Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Movistar Estudiantes'i 82-80 yenerek, dördüncü galibiyetini aldı.

Maça iyi başlayan Movistar Estudiantes, Suton ve Vicedo'nun basketleriyle ilk dakikayı 5-0 önde geçti. İspanyol ekibi Banvit'in Thomas, Kulig, Caloiaro ve Taylor ile kazandığı sayılara, Landesberg ve Arteaga ile cevap verince 5. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 11-17. Banvit'in boş toplarını Landesberg ile cezalandıran konuk ekip ilk çeyreği 13 sayı farkla 27-14 önde bitirdi.

İkinci periyodun hemen başında Thomas ve Vidmar ile 11 sayılık seri yakalayan Bandırma ekibi 13. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 25-27. Caloiaro ve Rautins ile pota altında etkili olan ve seriyi devam ettiren Banvit 14. dakikayı 30-27 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren Banvit, soyunma odasına 46-41 önde gitti.

Üçüncü periyodun 22. dakikasında Landesberg ile basketler bulan İspanyol ekibi farkı 1 sayıya kadar indirdi: 52-51. Sert savunmasını Rautins, Kulig'in sayılarıyla süsleyen Bandırma ekibi üçüncü çeyreği de 9 sayı farkla 69-60 önde bitirdi.

Dördüncü periyodun 33. dakikası Can Altıntığ ve Brown'un karşılıklı sayılarıyla 74-64 Banvit'in üstünlüğüyle geçti. Savane ve Vicedo ikilisiyle farkı eritmeye çalışan Movistar Estudiantes karşısında son beş dakikaya 76-69 önde giren Bandırma ekibi müsabakayı 82-80 kazandı.

Banvit'te Rautins 18, Thomas 17, Vidmar 15 sayı ile Movistar Estudiantes takımında Landesberg 31 sayı ile oynadı.

Maçın ardından

Banvit'in başantranörü Sasa Filipovski, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Filipovski, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmayı kazandıkları için oyuncularını tebrik ettiğini belirtti.

Kendileri için zor bir başlangıç olduğunu dile getiren Filipovski, "Çok yüksek skorlu bir maç oldu. Önemli olan burada enerji koymak, bir şekilde kazanmayı bilmekti. Bu oyunumuzu 40 dakikaya yaymalıyız. 14 sayı geride başladık. İkinci periyotta geri gelmesini başardık. Burada geri gelmek çok önemliydi." diye konuştu.

Movistar Estudiantes cephesi

Movistar Estudiantes başantrenörü Salva Maldonado da karşılaşmayı kazanan Banvit ekibini tebrik etti.

Bu karşılaşmaya yorgun geldiklerini aktaran Maldonado, "Genel olarak çok iyi bir maç oldu. İlk periyot daha iyiydik ancak ikinci çeyrekle onlar oyuna etkilerini koyarak daha çok kazanmak istediler. Üçüncü periyotta ise Andy Rautins'i durduramadık. Son periyodun son dakikasında maçı kazanabilmek adına elimize 3-4 tane fırsat geçti ama olmadı." açıklamasında bulundu.

Muhabir: Ahmet Pesen