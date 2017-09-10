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Banvit, yeni sezona iddialı hazırlanıyor

- Banvit Basketbol Kulübü Genel Menajeri Zeytingöz: - "Kamp sürecinde takım uyumunu daha da pekiştirip tüm kulvarlarda iddialı olacak bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz"

Banvit, yeni sezona iddialı hazırlanıyor


BALIKESİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit'in genel menajeri Turgay Zeytingöz, tüm kulvarlarda iddialı olacak bir takım ortaya çıkarmak istediklerini söyledi.

Zeytingöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımının 15 günlük kamp sürecinde 8 hazırlık maçı oynayacağını aktardı.

Kendi tesislerinde başladıkları sezon hazırlıklarının, maç ağırlıklı ikinci etabı için Uşak'a gideceklerini belirten Zeytingöz, "Uşak'ta 11-12 Eylül'de Muratbey Uşak, Demir İnşaat Büyükçekmece takımlarının yer alacağı üçlü turnuvaya katılacağız. 12 Eylül'de ise Antalya'ya giderek Gloria Sport Arena'da düzenlenecek iki ayrı turnuvada mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Uşak ve Antalya'da düzenlenecek turnuvalarda önemli rakiplerin kendilerini beklediğini dile getiren Zeytingöz, şunları kaydetti:

"Yaklaşan zorlu sezon öncesi biz de kendimizi son kez test etme şansı bulacağız. Uşak'ta, milli takım turnuvası sona eren Damian Kulig'in de takıma katılması ile tek eksiğimiz Slovenya Milli Takım kadrosunda bulunan kaptan Gasper Vidmar olacak. Şu anda takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda başarı ile mücadele eden Vidmar'ın da en geç Antalya'da yapılacak ikinci turnuvada aramızda olmasını bekliyoruz. 15 gün süre içinde toplam 8 hazırlık müsabakası oynadıktan sonra 25 Eylül'de Bandırma'ya geri dönerek 4 Ekim'de Fenerbahçe ile oynayacağımız Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı hazırlıklarına kendi tesislerimizde devam edeceğiz. Kamp sürecinde takım uyumunu daha da pekiştirip tüm kulvarlarda iddialı olacak bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz."

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BalıkesirBandırmaBasketbolTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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