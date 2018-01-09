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Banvit'in konuğu AEK

- Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 10. hafta maçında sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak

Banvit'in konuğu AEK


BALIKESİR (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, C Grubu'ndaki 10. hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi AEK'yi konuk edecek.

Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek.

Deplasmanda oynanan maçta AEK'yi 74-70 mağlup eden Banvit'in kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.

Grupta 9 maçta 6 galibiyet, 3 yenilgi alan Banvit, 15 puan ve averaj farkıyla ilk sırada yer alıyor. Oynadığı 9 maçta, 5 galibiyet alıp 4 kez yenilen AEK ise 14 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.

Banvit, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 124 karşılaşmada 71 galibiyet, 1 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı.


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Anahtar Kelimeler:
AEKBanvitBasketbolFIBA Şampiyonlar Ligi
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