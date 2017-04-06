Banvit'in rakibi Monaco oldu





ANKARA (AA) - Basketbolda bu sezon ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nin Dörtlü Finali'nde Banvit Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi Fransa temsilcisi Monaco oldu.

İspanya'nın Tenerife Adası'nda düzenlenen kura çekiminde Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu. Avrupa arenasında tarihinde ilk kez finale kalmak için sahaya çıkacak Türk temsilcisi Banvit, Fransa'nın Monaco takımıyla, İspanya'nın Iberostar Tenerife takımı ise İtalya ekibi Umana Reyer ile eşleşti.

Tenerife'in La Laguna kentindeki Santiago Martin Arena'da yapılacak Dörtlü Final'de Banvit, Monaco ile 28 Nisan'da karşılaşacak.

Türk temsilcisi, karşılaşmadan alacağı sonuca göre 30 Nisan'da üçüncülük veya final müsabakasına çıkacak.