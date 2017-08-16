Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma AB süper lig
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Banvit'te yeni sezon hazırlıkları

- Yeni sezon hazırlıklarına başlayan takımın ilk antrenmanında, milli takımlarda bulunan Vidmar, Kulig ve Tolga Geçim ile izinli olan Taylor yer almadı

Banvit'te yeni sezon hazırlıkları


BALIKESİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Banvitli oyuncular, yeni sezon öncesi ilk antrenmanı, başantrenör Sasa Filipovski yönetiminde Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda yaptı.

Yeni transferler Jake Odum, Adonis Thomas, Angelo Caloiaro ve Can Altıntığ'ın yanı sıra Bandırma Kırmızı kadrosunda bulunan genç oyuncuların da yer aldığı ilk çalışmaya, milli takım kamplarındaki Gasper Vidmar, Damian Kulig ve Tolga Geçim ile izinli olan Tony Taylor katılmadı.

Başantrenör Filipovski, idman öncesi saha ortasında oyuncularla kısa bir toplantı yaparak yeni sezondan beklentilerini dile getirdi.

Kondisyona yönelik antrenman programının ardından basketbolcular iki gruba ayrılarak tek potada şut çalıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirBandırmaBanvit Basketbol
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5