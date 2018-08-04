Baran'dan 19 Mayıs Stadyumu'na ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yıkım işlemlerine başlanan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılacak stadın sadece spora değil, Ankara ekonomisine de hizmet edeceğini belirtti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni stadyum yapılması için yıkımına başlanan 19 Mayıs Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız ile de görüşen Baran, yıkım çalışmaları ve yeni stadyum projesi hakkında bilgi aldı.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Baran, 1936'da modern bir tesis olarak hizmete açılan 19 Mayıs Stadyumu'nun bugüne kadar çok sayıda futbol müsabakasına ve bayram kutlamasına tanıklık ettiğini hatırlattı.

Spor tesislerinin kentleşme açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Baran, spor insanlarının, kulüplerin, işletmelerin, spor ürünleri ve tesislerinin bir spor ekonomisi oluşturduğunu bildirdi.

Baran, "Dünyada sadece spor turizmi için 200 milyar dolarlık bir gelirden bahsediliyor. 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılacak modern bir tesisle Ankara spor turizminden de pay alabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıkım işlemlerine başlanan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılacak yeni stadın sadece spora değil, Ankara ekonomisine de hizmet edeceğinin altını çizen Baran, "Yeni stadyum Ankara ekonomisini hareketlendirecektir. Yeni statta oynanacak bir Avrupa kupası final maçı bile şehir ekonomisine güç katacaktır." ifadesini kullandı.



Baran, 19 Mayıs Stadyumu'nda top oynayarak hatıra fotoğrafı da çektirdi.