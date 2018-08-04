Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon spor ekonomi bilim Bursa
BMD yollarını ayırdı
BMD yollarını ayırdı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu

Baran'dan 19 Mayıs Stadyumu'na ziyaret

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Yıkım işlemlerine başlanan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılacak stadyum sadece spora değil, Ankara ekonomisine de hizmet edecektir"

Baran'dan 19 Mayıs Stadyumu'na ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yıkım işlemlerine başlanan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılacak stadın sadece spora değil, Ankara ekonomisine de hizmet edeceğini belirtti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni stadyum yapılması için yıkımına başlanan 19 Mayıs Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız ile de görüşen Baran, yıkım çalışmaları ve yeni stadyum projesi hakkında bilgi aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Baran, 1936'da modern bir tesis olarak hizmete açılan 19 Mayıs Stadyumu'nun bugüne kadar çok sayıda futbol müsabakasına ve bayram kutlamasına tanıklık ettiğini hatırlattı.

Spor tesislerinin kentleşme açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Baran, spor insanlarının, kulüplerin, işletmelerin, spor ürünleri ve tesislerinin bir spor ekonomisi oluşturduğunu bildirdi.

Baran, "Dünyada sadece spor turizmi için 200 milyar dolarlık bir gelirden bahsediliyor. 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılacak modern bir tesisle Ankara spor turizminden de pay alabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıkım işlemlerine başlanan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine yapılacak yeni stadın sadece spora değil, Ankara ekonomisine de hizmet edeceğinin altını çizen Baran, "Yeni stadyum Ankara ekonomisini hareketlendirecektir. Yeni statta oynanacak bir Avrupa kupası final maçı bile şehir ekonomisine güç katacaktır." ifadesini kullandı.

Baran, 19 Mayıs Stadyumu'nda top oynayarak hatıra fotoğrafı da çektirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs StadyumuAnkara Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürü Gürhan YıldızATOGürsel Baran
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5