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Barcelona Coutinho'yu tanıttı

Barcelona Kulübü, İngiltere'nin Liverpool ekibinden transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Coutinho'yu basına ve taraftarına tanıttı.

Barcelona Coutinho'yu tanıttı

İSTANBUL (AA) - İspanya'nın Barcelona Kulübü, İngiltere'nin Liverpool ekibinden transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'yu basına ve taraftarına tanıttı.

Coutinho, ilk olarak Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ile 30 Haziran 2023'e kadar geçerli olacak yeni sözleşmesine imza attı. 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra yeni formasıyla Camp Nou tribünlerinde kendisini bekleyen yaklaşık 7 bin 500 taraftarın karşısına çıktı.

"Hiç şüphesiz elde ettiğim fırsat eşsiz"

Brezilyalı futbolcu, yaptığı konuşmada, "Hayallerim gerçek oldu. Hiç şüphesiz elde ettiğim fırsat eşsiz. Şu anda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayamasam da önümüzdeki 5 yıl boyunca bunu yapabileceğim." dedi.

Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getiren orta saha oyuncusu, "Başkana ve benim buraya gelmeme vesile olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım sahada işimi en iyi şekilde yaparım. Dünyanın en önemli kulübünün formasını giymek benim için çok duygu yüklü." değerlendirmesinde bulundu.

Katalan ekibinin yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin çok büyük oyuncu olduğunu söyleyen Coutinho, "Onunla oynamak benim için onur. Ayrıca Luis Suarez ile yeniden oynayacağım için çok mutluyum. Suarez benim yakın arkadaşım ve bana çok yardımcı oluyor." şeklinde görüş belirtti.

"Coutinho dünya futbolunun yıldızlarından biri"

Barcelona Kulübü Başkanı Bartomeu ise "Tüm Barcelona taraftarı, Coutinho'nun buraya gelmesinden dolayı heyecan duyuyor. Sezon başında o buraya gelmeyi ve takımda forma giymeyi çok istedi. Bize gelmeyi dört gözle bekliyordu. Onun arzusu, çabası ve sabrı, transferinde önemli bir faktör oldu. Coutinho, kalitesinin ve profesyonel kariyerinin farkında. O, dünya futbolunun yıldızlarından biri." ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, İspanyol ekibi Barcelona'nın, Coutinho için 160 milyon avro bonservis ödeyeceğini, bu rakamın Coutinho'yu Barcelona'nın en pahalı futbolcusu yaptığını kaydetmişti.

Muhabir: Serhat Bağbars

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