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Barcelona, Dembele'yi transfer etti

- Barcelona Kulübü, Borussia Dortmund'da forma giyen Dembele'yi 105 milyon avro ve başarıya bağlı primler ödeme şartlarıyla kadrosuna kattı

Barcelona, Dembele'yi transfer etti


MADRİD (AA) - İspanya'nın Barcelona kulübü, Alman ekibi Borussia Dortmund'dan Ousmane Dembele'yi transfer etti.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, transfer bedeli olarak Alman ekibine 105 milyon avroluk bonservis bedelinin yanı sıra başarıya bağlı prim ödeneceği bildirildi. 27 Ağustos Pazar günü Barcelona'ya gelerek sağlık kontrolünden geçmesi planlanan Dembele'nin 5 yıllık sözleşme imzalaması ve basına tanıtılması bekleniyor.

Katalan ekibi, 20 yaşındaki Fransız forvetin serbest kalma bedelinin ise 400 milyon avro olarak belirleneceğini kaydetti.

Primlerle birlikte toplam transfer bedelinin 130 milyon avroyu bulacağı iddia edilen Dembele, 222 milyon avroya Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e giden Neymar'dan sonra futbol dünyasının en pahalı ikinci transferi olacak.

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BarcelonaFutbolOusmane DembeleTransfer
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