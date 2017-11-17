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Barcelona en çok Türkiye'den takip ediliyor

Barcelona, küresel marka olarak dünyada kendisini en çok takip eden ülkelerin Türkiye, ABD, Brezilya, Çin, Japonya ve Meksika olduğunu duyurdu.

Barcelona en çok Türkiye'den takip ediliyor

MADRİD (AA) - İspanya'nın Barcelona Kulübü, küresel marka olarak dünyada kendisini en çok takip eden ülkelerin Türkiye, ABD, Brezilya, Çin, Japonya ve Meksika olduğunu açıkladı.

Barcelona tarafından eylül ayında özel bir araştırma şirketine yaptırılan ankete göre, küresel anlamda Barcelona için Türkiye'nin özel bir yeri olduğu görüldü. Tüm dünyada toplam 12 bin 400 kişiyle yapılan ankette, Barcelona Kulübünü tanıma ve izleme bakımından alınan ortalamada Türkiye yüzde 70 ile ilk sırada yer aldı.

Katalonya (yüzde 82) bölgesinin ardından dünyada Barcelona'yı en fazla takip eden yer olan Türkiye'nin, Brezilya (yüzde 65), Meksika, (yüzde 57), Çin (yüzde 57) ve İspanya'nın (yüzde 48) önünde yer alması dikkati çekti.

Ayrıca Barcelona Kulübünün dünyadaki kadın takipçilerinde Hindistan (yüzde 44) ve Çin'den (yüzde 42) sonra 3. sırada Türkiye yer aldı.

Söz konusu araştırmada Real Madrid, Manchester United, Bayern Münih, Manchester City, Juventus, Chelsea, Paris Saint-Germain, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, New York Yankees ve All Blacks gibi önemli spor kulüpleriyle kıyaslama yapıldığında Barcelona'nın dünyada en çok takip edilen kulüp olduğu ileri sürüldü.

Muhabir: Şenhan Bolelli

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