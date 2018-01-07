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Barcelona farklı kazandı

- La Liga'nın 18. haftasında Levante'yi konuk eden Barcelona, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı

Barcelona farklı kazandı


MADRİD (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Barcelona, sahasında Levante'yi 3-0 yendi.

Camp Nou'da oynanan mücadeleye etkili başlayan Barcelona, 12. dakikada La Liga'da 400. maçına çıkan Lionel Messi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine karşılık vermek isteyen Levante, ani ataklarla pozisyon bulmaya çalışırken, Katalan ekibi Luis Suarez'in 37. dakika attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Maçta Levante'nin elde ettiği en önemli gol şansı, 64. dakikada Shaquell Moore'un ceza sahasından vuruşu oldu. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Messi'nin pasında topu filelere gönderen Paulinho, skoru belirleyen isim olurken, Barcelona sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 48'e çıkaran lider Barcelona, ligde ikinci sırada yer alan Atletico Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı da korudu.

Öte yandan Suarez, 132 gole ulaşarak Samuel Eto'o'yu geçti ve Barcelona tarihinin en golcü yedinci oyuncusu oldu.

Eylül ayında geçirdiği sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan Ousmane Dembele de ilk 11'de sahaya çıktı. Dembele, 67. dakikada yerini Nelson Semedo'ya bıraktı.

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