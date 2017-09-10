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Barcelona, Katalonya derbisinde gol yağdırdı

- Barcelona: 5 - Espanyol 0 - Dembele'nin sonradan oyuna girerek ilk resmi maçına çıktığı Barcelona'da Lionel Messi, kariyerinin 42'nci "hat-trick"ini yaptı

Barcelona, Katalonya derbisinde gol yağdırdı

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında oynanan Katalonya derbisinde Barcelona, konuk ettiği Espanyol'u 5-0 yendi.

Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, 26. ve 35. dakikalarda Lionel Messi'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda atak futbolunu devam ettiren Barcelona, 66. dakikada Messi, 87. dakikada Gerard Pique ve 89. dakikada Luis Suarez'in golleriyle farkı açarak, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Maçın yıldızı Arjantinli futbolcu Messi, Espanyol maçındaki performansıyla kariyerindeki 42'nci "hat-trick"ini yaptı. La Liga'nın 2. haftasında Barcelona'nın deplasmanda Alaves'i 2-0 yendiği maçın da gollerini atan Messi, ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

Bu arada, Barcelona tarihinin en pahalı transferi Ousmane Dembele, 68. dakikada Gerard Deulofeu'nun yerine oyuna girerek, yeni takımı ile ilk resmi maçına çıktı. Sakatlığı süren Arda Turan ise Katalan temsilcisinde kadroya alınmadı.

Bu sonuçla, ligde namağlup yoluna devam eden Barcelona puanını 9'a çıkararak maç fazlasıyla liderliğini sürdürürken, Espanyol ise 1 puanda kaldı.

Öte yandan, Barcelonalı taraftarların, maç sırasında takımın bu sezonki transfer politikasını eleştiren pankartlar açması, dikkati çekti.


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BarcelonaEspanyolFutbolLa LigaLionel Messi
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