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Barcelona, Mina'yı kadrosuna kattı

İspanya temsilcisi, Brezilya'nın Palmeiras ekibinden Kolombiyalı futbolcuyu 5,5 yıllığına 11,8 milyon avro maliyetle renklerine bağladı.

Barcelona, Mina'yı kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Kolombiyalı defans oyuncusu Yerry Mina'yı transfer etti.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Mina'nın 30 Haziran 2023'e kadar kadroya katılmasıyla ilgili Brezilya'nın Palmeiras takımıyla anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, Mina'nın maliyetinin 11,8 milyon avro, serbest kalma bedelinin ise 100 milyon avro olduğu kaydedildi.

Kolombiyalı futbolcu, Palmeiras'ta 33 maça çıkıp 8 gole imza attı.

Muhabir: Serhat Bağbars

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BarcelonaFutbolSporYerry Mina
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