Barcelona Neymar'a dava açıyor

İSTANBUL(AA) -Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan Neymar'ın geçen yıl yapılan sözleşmesindeki bonusla ilgili maddelere istinaden 8,5 milyon avro ödemesi için hukuki yollara başvurulduğu bildirildi.

Neymar, bu sezon başında Barcelona'nın göndermek istememesine rağmen sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 222 milyon avroluk rekor ücretle PSG'ye transfer olmuştu.