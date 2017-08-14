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Barcelona Paulinho'yu kadrosuna kattı

- La Liga ekibi, Brezilyalı Paulinho'yu 40 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını açıkladı

Barcelona Paulinho'yu kadrosuna kattı


İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jose Paulo Bezerra Maciel Junior'u (Paulinho) 40 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 40 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Kulüp ayrıca, Paulinho'nun serbest kalma bedelini 120 milyon avro belirlediğini ifade etti. Brezilyalı orta saha oyuncusu perşembe günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.

Paulinho, 2015'ten beri formasını giydiği Guangzhou Evergrande ekibiyle çıktığı 95 maçta 27 gol kaydetti.

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BarcelonaFutbolİspanya Birinci Futbol LigiPaulinho
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