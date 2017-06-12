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Barcelona ve Manchester United efsaneleri maç yapacak

- Barcelona ve Manchester United'ın efsane futbolcuları, bir yardım organizasyonu kapsamında sahaya çıkacak

Barcelona ve Manchester United efsaneleri maç yapacak


İSTANBUL (AA) - İspanya'nın Barcelona ve İngiltere'nin Manchester United takımlarında forma giymiş futbolcular, bir yardım organizasyonu kapsamında Camp Nou'da maç yapacak.

İspanyol Kulübünden yapılan açıklamada, Barcelona ve Manchester United'ın eski futbolcularının, Sant Joan de Deu Hastanesi'ndeki Barcelona Pediyatrik Kanser Merkezi için 30 Haziran'da Camp Nou'da sahaya çıkacağı bildirildi.

Teknik direktörlüğünü Jose Mari Bakero'nun yapacağı Barcelona efsaneleri kadrosunda eski Galatasaraylı Gheorghe Popescu ve bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Simao Sabrosa'nın yanı sıra Ronaldinho, Edgar Davids, Angoy, Guzman, Juan Carlos, Nadal, Belletti, Andersson, Dehu, Edmilson, Goikoetxea, Mendieta, Giuly ve Julio Salinas yer alacak.

Manchester United efsaneleri kadrosunda ise Blomqvist, Fortune, Poborsky, Berbatov, Ji Sung Park, Silvestre ve Dwight Yorke, şimdiye kadar netleşen isimler oldu.

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Anahtar Kelimeler:
BarcelonaCamp NouFutbolManchester UnitedYardım Organizasyonu
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