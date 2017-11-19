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Barcelona, yüzyılın sporcusu Naim Süleymanoğlu'nu unutmadı

İSTANBUL (AA) - İspanya'nın Barcelona Kulübü, hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.Barcelona Kulübünün sosyal medyadaki Twitter hesabından yapılan...

Barcelona, yüzyılın sporcusu Naim Süleymanoğlu'nu unutmadı

İSTANBUL (AA) - İspanya'nın Barcelona Kulübü, hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Barcelona Kulübünün sosyal medyadaki Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Biri 1992 Barcelona olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu ve sayısız dünya rekorunun sahibi 'Cep Herkülü' halterci Naim Süleymanoğlu aramızdan ayrıldı. Huzur içinde uyusun." ifadelerine yer verildi.

Kariyeri süresince 3 olimpiyat altın madalyası, 7 dünya şampiyonluğu ve 6 Avrupa şampiyonluğu bulunan Naim Süleymanoğlu, 46 kez dünya rekoru kırdı. Yüzyılın sporcusu olarak nitelendirilen Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında ise dünyada "yılın haltercisi" seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
BarcelonaHalterNaim Süleymanoğlu
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