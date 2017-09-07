Barcelona'da Arda Turan sakatlandı





MADRİD (AA) - Barcelona Kulübü, A Milli Takım'dan dönen Arda Turan'ın sol bacak kaslarında sakatlık tespit edildiğini duyurdu.

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Arda Turan'ın iyileşme sürecine bağlı olarak 9 Eylül'de Espanyol'a karşı oynanacak İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) maçına hazır olup olmadığına karar verileceği bildirildi.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 5 Eylül'de Hırvatistan'a karşı oynanan maçta A Milli Takım'da ilk 11'de sahaya çıkan Arda Turan, 71. dakikada yerini Emre Mor'a bırakmıştı.

La Liga'da sezona iki galibiyetle başlayan ve 6 puanla averajla ikinci sırada bulunan Barcelona, 3. haftada sahasında Espanyol'a karşı mücadele edecek.