Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Gelinlik Yarışması için başvurular uzatıldı
Kış lastiği tuttu
Kış lastiği tuttu
Bütçesi revize edildi
Bütçesi revize edildi
Vergini öde baskını
Vergini öde baskını
Çiftçilere zor gün desteği
Çiftçilere zor gün desteği
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak

Barcelona'da Umtiti iki ay yok

- Celta Vigo maçında sakatlanan Barcelona'nın Fransız oyuncusunun, 8 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu

Barcelona'da Umtiti iki ay yok


ANKARA (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) eki̇pleri̇nden Barcelona'nın savunma oyuncusu Samuel Umtiti, sakatlığı nedeniyle iki ay sahalardan uzak kalacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Barcelona'nın konuk ettiği Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fransız stoperin, sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Fransız oyuncunun sağ dizinde yırtık tespit edildiği ve 8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği ifade edildi. 24 yaşındaki oyuncu, Barcelona'nın 23 Aralık'ta Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı "El Clasico"da da sahada yer alamayacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Barcelonaİspanya 1. Futbol LigiSamuel Umtiti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5