Barcelona'da Umtiti iki ay yok





ANKARA (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) eki̇pleri̇nden Barcelona'nın savunma oyuncusu Samuel Umtiti, sakatlığı nedeniyle iki ay sahalardan uzak kalacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Barcelona'nın konuk ettiği Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fransız stoperin, sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Fransız oyuncunun sağ dizinde yırtık tespit edildiği ve 8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği ifade edildi. 24 yaşındaki oyuncu, Barcelona'nın 23 Aralık'ta Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı "El Clasico"da da sahada yer alamayacak.