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Barcelona'dan Coutinho açıklaması

İspanya 1. Futbol Ligi ekibi Barcelona, Liverpool'da forma giyen Philippe Coutinho'nun yüksek maliyeti nedeniyle transfer edilemediğini duyurdu.

Barcelona'dan Coutinho açıklaması

MADRİD (AA) - Barcelona'nın sportif direktörü Albert Soler ve teknik sekreteri Robert Fernandez, İspanya'da dün gece sona eren transfer döneminin ardından basın toplantısı düzenledi.

Neymar'ın 222 milyon avro serbest kalma bedeli karşılığında Paris Saint-Germain'e (PSG) gitmesinin ardından transfer pazarındaki mali dengenin değiştiğini belirten Soler, "Futbol dünyası değişiyor. Bizim de içinde yer aldığımız ve transfer pazarına liderlik eden geleneksel kulüplerin yerini milyarderler ve yatırım grupları aldı." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu Coutinho için İngiltere'nin Liverpool Kulübü ile yapılan müzakereleri sonuçlandıramadıklarını kaydeden Soler, "Liverpool, Coutinho için 200 milyon avro istedi. Elbette transferi gerçekleştirmedik. Liverpool'un bu futbolcuyu satma niyeti yoktu. Futbol artık kulüplerin değil yatırımcıların işi." değerlendirmesinde bulundu.

Söz alan Fernandez ise Borussia Dortmundlu Ousmane Dembele'yi 105 milyon avro bonservis bedeliyle transfer ettiklerini hatırlatarak, "Yüz milyonlarca avroya iki futbolcu alsaydık, bu sorumsuzluk olurdu. Kırmızı çizgilerimizi aşmış olurduk ve istifa etmemiz gerekirdi. Futbolda oyunun kuralları değişti. Kulübümüzün varlığını ve ekonomisini riske atmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Muhabir: Şenhan Bolelli

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BarcelonaİspanyaPhilippe CoutinhoSporTransfer Açıklaması
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