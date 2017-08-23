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Başak Eraydın elemelerde ikinci tura çıktı

- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda milli sporcu Başak Eraydın, elemelerin ilk turunda Alman rakibi Pfizenmaier'i 2-1 yenerek üst tura yükseldi

Başak Eraydın elemelerde ikinci tura çıktı


İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda milli sporcu Başak Eraydın, elemelerin ilk turunda Alman Dinah Pfizenmaier'i 2-1 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

ABD'nin New York kentinde oynanan müsabakada Başak Eraydın, Alman tenisçi Pfizenmaier ile karşı karşıya geldi.

İlk seti 7-6 kaybeden milli tenisçi, sonraki setlerde rakibine 6-4 ve 6-3'lük skorlarla üstünlük kurarak müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla elemelerde ikinci tura yükselen Başak Eraydın, bu turda Slovakya'dan Viktoria Kuzmova'nın rakibi oldu.

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ABD AçıkBaşak EraydınDinah PfizenmaierTenis
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