Başakşehir ve Konyaspor'un Avrupa'daki rakipleri beli oldu

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele eden Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda grup aşamasının kura çekimi, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.

C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, Portekiz'den Braga, Bulgaristan'dan Ludogorets ve Almanya'dan Hoffenheim takımlarıyla eşleşti.

Atiker Konyaspor ise Avusturya'dan Salzburg, Fransa'dan Olympique Marsilya ve Portekiz'den Vitoria takımları ile I Grubu'nda yer aldı.

Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül'de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık'ta oynanacak.

Muhabir: Doga Kirmizioglu