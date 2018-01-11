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Başakşehir'de Emre Belözoğlu antrenmana çıkmadı

Medipol Başakşehir takımda Edin Visca ve Emre Belözoğlu antrenmana çıkmadı.

Başakşehir'de Emre Belözoğlu antrenmana çıkmadı

ANTALYA (AA) - Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli takımın kampta bulunduğu otelin sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, dinlendirilen Edin Visca ve sol arka adalesinde ağrı hisseden Emre Belözoğlu katılmadı.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenman, pas çalışması ve dar alanda minyatür kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına, akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Muhabir: Hilmi Sever

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