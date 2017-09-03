



ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, güreşte başarıların artarak devam edeceğini vurgulayarak, "Başardıklarımız başaracaklarımızın teminatıdır." dedi.

Aydın, AA muhabirine, güreşte son dönemde kırılan rekorlar ve yeni hedefler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin güreşte iyi bir ivme yakaladığını vurgulayan Aydın, son olarak Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda milli sporcuların 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazanarak, 55 yıl aradan sonra tarihi bir başarı yakaladığına dikkati çekti.

Musa Aydın, başarılarla dolu bir yıl geçirdiklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

"2017'yi rekorlarla kapadık. Avrupa Şampiyonası'nda 68, Dünya Şampiyonası'nda da 55 yıl aradan sonra madalya rekoru kırdık. Bunlar önemli sonuçlar. Her yakaladığımız başarı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na umutla bakmamızı sağlıyor. Tokyo'ya tam kadro gitmek istiyoruz. 18 sıklette de güreşçilerimizin yer almasını hedefliyoruz. İnşallah, bu başarılarımız artarak devam edecek. Yani şöyle de söyleyebiliriz, 'Başardıklarımız başaracaklarımızın teminatıdır'."





- "Sözümüzü yerine getiriyoruz"





Federasyon başkanı Musa Aydın, Dünya Şampiyonası'nda özellikle kadın güreşçilerin büyük bir çıkış yakaladığına işaret etti.

Yasemin Adar'ın, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk güreş tarihine geçtiğini hatırlatan Aydın, "İlk defa kadınlarda bir dünya şampiyonluğu elde ettik. Ayrıca yine kadınlarda organizasyon tarihinde ilk kez 2 madalya birden kazandık. Dünya üçüncüsü Elif Jale Yeşilırmak ile Avrupa üçüncüsü Buse Tosun, sakatlıkları nedeniyle şampiyonaya katılamadı. Tabii bu durum elde ettiğimiz sonuçları olumsuz etkiledi. Her şeye rağmen kadınlarda ilk kez Dünya Şampiyonalarında takım halinde 5. olduk." diye konuştu.



Aydın, grekoromen güreşçilerin de iyi bir performans sergilediğini dile getirerek, "İki altın ve 1 bronz madalya alan grekoromen güreşçilerimiz, uzun zamandır hasretle beklediğimiz başarıyı yakaladı. Söz verdiğimiz gibi her geçen gün güreşimizi daha üst seviyelere taşıyoruz. 2018'de daha farklı sonuçlar yakalayacağımızı, İstiklal Marşımızı daha fazla okutacağımızı ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "Taha, hastalığının ve minderin azizliğine uğradı"





Dünya Şampiyonası'nda sporcularla ilgili bazı sıkıntıların da yaşandığına değinen Musa Aydın, olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ün, hem hastalığının hem de minderin azizliğine uğradığını ifade etti.

Gümüş madalyada kalan Taha'nın kulağının, organizasyondan bir hafta önce iltihap kaptığını belirten Aydın, "Taha bir hafta antrenman yapamadı. Ayrıca minderin de azizliğine uğradı. Minderin terden dolayı kayganlaşması ve sporcumuzun ayağının kayması son saniyelerde rakibine puan vermesine sebep oldu. Yoksa Taha daha önce bu rakibiyle 8 kez karşılaştı, 6'sını kazandı. Bir kez de sakatlığı nedeniyle maçtan çekilmek zorunda kalmıştı." şeklinde konuştu.





- "Serbest güreşçilerimiz nazara geldi"







Musa Aydın, dünyanın en iyi serbest güreş milli takımına sahip olduklarını savunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak Dünya Şampiyonası'nda nazara geldik. Paris'te serbest takımımız 4. sırada yer aldı. Tabii bu sonuç bizlere büyük bir ders oldu. Şampiyonadaki performanslarımızı, stratejilerimizi yeniden değerlendirmeye alıp, çalışmalarımızı bu sonuçlara göre planlayacağız."