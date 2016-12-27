"Başarılarımız katlanacak"





ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, 2016'da başarılı bir sezon geçirdiklerini belirterek, "2017'de mevcut başarılarımızı katlayarak devam ettireceğiz." dedi.

Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'nın federasyon adına, en başarılı geçen yıllardan birisi sayılabileceğini söyledi.

2016'da Ömer Faruk Saydam'ın, paletli yüzme branşında dünya şampiyonu olduğunu, gençler kategorisinde 3 dünya üçüncülüğü elde ettiklerini anımsatan Özen, birçok sporcunun da yarışmalarda final yüzdüğünü belirtti.

Özen, "sualtı ragbisi"nde ilk defa 21 yaş altında katıldıkları bir turnuvada Avrupa şampiyonu olduklarını belirterek, "Bizim sualtı ragbisinde ilk madalyamız bu. Bunun bir altın madalya olması çok önemli ve çok özel. Bu anlamda çok gururlu ve mutluyuz. Sualtı hokeyinde büyükler kategorisinde Güney Afrika'da dünya ikincisi oldu erkek milli takımımız. Ülkemizde yapılan dünya şampiyonasında, serbest dalışta yine dünya ikincilikleri ve dünya üçüncülükleri aldık. Bu nedenle 2016'da çok başarılı bir sezon geçirdik." diye konuştu.

- "Elde edilen dereceler çok umut verici"





Gelecek yıl için zinde olduklarını, yarışmalara katılmayı beklediklerini anlatan Özen, şöyle devam etti:

"2017'de sualtındaki mevcut başarılarımızı katlayarak devam ettireceğiz. Yeni yıl içinde, hokeyde, ragbide, paletli yüzmede dünya ve Avrupa şampiyonaları var. Ülkemizde organize edilecek serbest dalış Avrupa şampiyonası var. 'World Cup' dediğimiz paletli yüzmenin kulüpler kupasının finali yine ülkemizde organize edilecek. Bu World Cup'lara katılan kulüplerimiz bireysel anlamda da kulüpleri anlamında da çok başarılı sonuçlar elde ediyorlar. Umuyoruz ki bu yarışmalarda da madalyalar alırız. Gençler ve büyükler kategorisinde final ve madalya şansımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü sezon başında, yapılan yarışmaların ilk gününde elde edilen dereceler çok umut verici. Bu dereceler gayet güzel dereceler. Sezon başı performansları sporcularımızın bu şekilde olması bizi umutlandırıyor. 2017 yılının da federasyon olarak zirvedeki yerimizi koruyabileceğimiz bir yıl olmasını diliyorum."





- "Sualtı sporlarında ciddi bir başarı ivmesi yakaladık"





Türkiye'de genel olarak çok tanınan spor branşlarına ilgi olduğuna işaret eden Özen, sualtı sporlarında da ciddi bir başarı ivmesi yakalandığını vurguladı.

Başarının bir lokomotif olduğunu dile getiren Özen, şunları kaydetti:

"Yani bir branşta madalya alırsanız o spora ülke çapında olan ilgi, alaka artar. O spora ilgi duyan, ilgisi bulunan insanların daha da yakınlaştığını görebilirsiniz. İnsanlarımızın bu anlamda, elde edilen başarılarla birlikte branşlarımıza ve kulüplerimize olan ilgileri çok arttı. Sporcu ve veli anlamında da bu böyle. Son yıllarda spora yapılan yatırımlar, hazırlanan bu güzel tesisler, en azından olimpik anlamda yarışmaların yapılabileceği bu tesisler, bu sporlara olan ilgiyi artırdı. Buna bağlı olarak spor branşlarındaki başarılarımız da önemli bir etki diye düşünüyorum."





- "Başarı ve madalya bir lokomotiftir"





Özen, olimpik olmayan spor federasyonları arasında, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun çok başarılı bir yeri olduğunu düşündüğünü vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Katıldığımız her farklı branşımızda madalya alan, kupayı hedefleyen, kupaya oynayan takımlarımız var. Sporcularımız artık kendilerine güveniyorlar. Eskiden final yüzmeyi hedefleyen sporcularımız artık final yüzmek değil, madalya alamadıklarında üzülüyorlar. Bu nedenle de giderek artan bir başarı grafiğimiz var. Başarı ve madalya bir lokomotiftir. Bizim bir lokomotifimiz var, trenin arka kısmı da madalya için artık yürüyor. Bu lokomotifi yürütmek de bizim görevimiz."